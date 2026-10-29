Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında 31 Temmuz’da tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Dedetaş, konutu terk etmeme şartıyla uygulanacak adli kontrol tedbiri kapsamında tutuklandıktan 90 gün sonra tahliye edildi. Dedetaş’ın avukatı Akın Atalay, “Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.
Sinem Dedetaş cezaevinden böyle çıktı.
Dedetaş, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla cezaevinden yayımladığı mesajında 90 gündür özgürlüğünden yoksun olduğunu belirterek, “Ne kıymetli şey özgürlük!” ifadelerini kullanmıştı. Dedetaş, mesajından kısa süre sonra verilen tahliye kararıyla cezaevinden çıktı.