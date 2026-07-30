Üsküdar Belediyesi›ne yönelik ikinci operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü’nün de aralarında olduğu altı kişi gözaltına alındı. “Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı” iddia ediliyor.

30 yıl sonra AKP’den aldı

İstanbul’da 11 adrese baskın yapıldı, dijital materyallere el konduğu duyuruldu. Üsküdar, 2024’teki son yerel seçimlerde 1994’ten sonra ilk kez CHP’ye geçmişti.

Gözaltı kararı verilen isimlerden biri de “iş takipçisi” Adem Altıntaş oldu. Altıntaş, İBB Davasında tanık olarak yer alıyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Profilo AVM’den 2 milyon dolar rüşvet istendiğini iddia etmişti. Şahan alehine ifade veren Altıntaş’ın iddiarı İBB İddianamesinde 39’ncu eylemde yer aldı ve Şahan’ın ikinci tutuklanmasına yol açmıştı.

‘Bilmiyorum, olabilir’li ifade

Sinem Dedetaş’a yöneltilen suçlama ile ilgili itirafçı bir müteahhidin ifadesi şöyle: “Tarihini hatırlamadığım bir tarihte...” “Kağıtta yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon ya da 30 milyon TL miktar yazmaktaydı.” “Şu an ismini hatırlamadığım bir şahıs daha vardı.” “Ortağı veya kardeşi olabilir.” “Ada ve parsel bilgilerini bilmiyorum.” “300 küsur bin doları tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte teslim etti.” “Kalan tutarı yine tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte...” “25-30 milyon TL karşılığı olabilecek 700-800 bin doları bana teslim ettiler.”

ÖZGÜR ÖZEL: SEÇİME KADAR HER KÖTÜLÜĞÜ YAPACAKLAR

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyon için başlıktaki tespiti yaptı. “Var güçleriyle saldırıyorlar. Onları durduracak tek güç halkın gücü. Sokakta her şeyin AKP’nin çok aleyhine döndüğünü görüyorum. Ama bunu görecekler mi? Onu göreceğiz.” uyarısında bulundu.

Butlan sözcüsünden kopyala yapıştır mesaj

Bu arada butlan yönetimindeki CHP’nin Parti Sözcüsü, Dedetaş’ın gözaltına alınması üzerine mesaj paylaştı. Paylaştığı mesaj kopyala yapıştır olması nedeniyle eleştirildi. Sarı’nın mesajı, Çankaya ve İzmit Belediyesi operasyonları için paylaştığı mesajlar ile birebir aynıydı.

Özgür Çelik: 30 yılın intikamını aldılar

Özgür Çelik Üsküdar Belediye binasının önünde toplanan kalabalığa seslendi. Çelik, “2024 seçimlerinde Üsküdar’ı kaybetmeyi içine sindiremeyenler bugün yine bir şafak operasyonu yaşattılar” ifadelerini kullandı.

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alınırken evinden çıkış görüntülerinin medyaya servis edildiğini belirten Çelik, bunun hak ihlali olduğunu söyledi. Çelik “Sinem başkan transfer teklifleri karşısında eğilmedi. Dimdik ayakta durdu” dedi. Çelik “30 yıl sonra Üsküdar’ı kaybetmeyi hazmedemeyenler o şafak operasyonu görüntülerini hak ihlali yaparak yandaş medyaya servis ettiler” diye konuştu.

Bilanço: 35 başkan

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın gözaltına alınmasıyla CHP’li belediyelere düzenlenen operasyon sayısı 35’i buldu. 16’sı İstanbul olmak üzere büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarından bir yıldan fazla süredir cezaevinde olanlar var. Tutuklanan 34 başkandan 4’ü daha sonra tahliye edildi, biri ev hapsinde. 28’i tutuklu biri de gözaltında. Son yerel seçimde CHP’den seçilen ve aralarında Aydın, Afyon, Ankara Keçiören ve Haymana’nın da bulunduğu 20 Başkan ise AKP’ye geçti.

TAHLİYE OLANLAR

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tahliye edildi. Operasyonlarda ilk tutuklanan isim Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer oldu. Yaklaşık bir yıl cezaevinde kalan Özer tahliye oldu mahkumiyet aldığı için göreve iade edilmedi ve belediyede kayyum yönetimi devam ediyor.

Şubat 2026 tarihinde tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise 213 gün sonra serbest kaldı ve göreve iade edilmedi.

İstanbul dışındaki kentler

Muhittin Böcek (Antalya), Zeydan Karalar (Adana), Abdurrahman Tutdere (Adıyaman), Tanju Özcan (Bolu), Özkan Yalım (Uşak), Mustafa Bozbey (Bursa), Kadir Aydar (Ceyhan – Adana), Oya Tekin (Seyhan – Adana), Ömer Günel (Kuşadası – Aydın), Yılmaz Tozan (Eşme – Uşak), Ali Demirçalı (Yüreğir – Adana), Fikret Albayrak (Düzce-Akçakoca), Mustafa Günay (İzmir-Güzelbahçe), Görkem Duman (İzmir-Buca), Mustafa Turgut (Mersin-Silifke), Mustafa Sarıgül (Ovacık – Tunceli), İsmail Yetişkin (İzmir-Seferihisar), Onur Yiğit (İzmir-Balçova), Hüseyin Can Güner (Ankara-Çankaya).