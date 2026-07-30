Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özel yönetimi ile yaşadığı sürtüşmeyi gerekçe göstererek Mayıs ayında CHP'den istifa etmiş, istifasından hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katılmıştı.



AKP'ye transferi sonrası iktidar medyasına verdiği röportajlarda Özel yönetimini ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almayı sürdüren Köksal, dün akşam yaptığı sosyal medya paylaşımı ile muhalif seçmeni çileden çıkardı.





İSİM VERMEDEN GÖZALTI KARARINI KUTLADI



Geçmişte CHP içerisinde İmamoğlu ile yaşadığı polemikle anılan Köksal'ın İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Dedetaş ile de sürtüştüğü öne sürülmüştü.



Dün sabah saatlerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alınırken, akşam saatlerinde Köksal'dan manidar bir paylaşım geldi.





Köksal, X hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatın en değişmez formülünü bir yere not alın lütfen; Eden=Bulur Allahım şükür gösteriyorsun" ifadelerini kullandı. İsim verilmeyen paylaşımın, seçmen tarafından doğrudan Dedetaş'ın gözaltına alınmasına gönderme olarak yorumlandı. Köksal'ın paylaşımının altında binlerce kişi yazılanlara tepki gösterdi.



"KİME YAZDIĞIMI ANLADILAR"



Köksal, tepkilerin ardından CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada "Bana her lafı eden, namusuma dahi iftira atıp bana etmediğini bırakmayanlar için yazdım. Onlar anladılar'