İstanbul’da önceki gün tutuklanan Üsküdar’ın seçilmiş Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın cezaevi sevkinde kriz yaşandı. Avukatlara önce Silivri, ardından Bakırköy cezaevi bilgisi verildi.

PLAN DEĞİŞTİ

Bakırköy’e giden avukatlar, Dedetaş’ın ‘kuyu tipi’ olarak bilinen Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiğini öğrendi. Gazeteci Gülşah İnce'nin haberine göre; Dedetaş, Silivri’ye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak yolculuk sırasında sevk planı değişti ve Bakırköy’e gönderileceği avukatlarına iletildi. Avukatlar, Bakırköy'e gidip görüşmek için tüm prosedürleri tamamladı. Fakat, görevliler Dedetaş'ın Tekirdağ'a gönderildiği ortaya çıktı. Sevke ilişkin bilgininse Sinem Dedetaş'ın eşi Barış Dedetaş'a yapıldığı ortaya çıktı.

Dedetaş, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden, gemi inşa yüksek mühendisi ünvanı ile mezun oldu. 2019’da İBB İstanbul Şehir Hatları A.Ş’ye ilk kadın Genel Müdür olarak atandı. 2024’te Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.

GÖREVİNDEN ALINDI

Bu arada İçişleri Bakanlığı, dün Sinem Dedetaş’ın Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden aldı. Yerine Belediye Meclisi’nde seçim yapılacak.

Annesi haykırdı: Ondan razıyım, dimdik ayaktayız

Sinem Dedetaş’ın tutuklanma kararının ardından önceki akşam Dedetaş’ın ailesi ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İstanbul Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı. Dedetaş’ın annesi Emine Tuna, kızının gözaltına alındığı süreç boyunca kendisiyle görüştürülmediklerini söyledi. Kızının yaşamı boyunca ideallerinin arkasında durduğunu belirten Tuna, “Ben evladımdan hep razı oldum, yine razıyım. Her zaman razı oldum. İdeallerinin arkasında durdu, söylediğini yaptı, olduğu gibi oldu. Yapacak bir şey yok. Adaletin karşısında hepimizin boynu kıldan ince. Hâlâ güveniyorum, güvenmek istiyorum” dedi.