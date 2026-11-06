İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrıldı.

Savcılık, yaklaşık 2,2 milyar TL kazanç elde ettiği belirtilen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçlarından tutuklama talebinde bulundu.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

HİSSELERİ SATMADAN BİR GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Fon krizi öncesinde 2 milyar liralık hisse satışı gerçekleştiren Kaya'nın, satıştan bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Sayan'ın paylaşımında, haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonu tebrik ettiği görüldü.

İŞTE O PAYLAŞIM

Sayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-Milletimizin kursağından kendi menfaatleri adına pahalı lokma geçmesi için her türlü tezgaha kalkışanlara karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir kabinemiz, haksızlığa ve hukuksuzluğa geçit vermeyen güçlü bir devletimiz var.

-Milletimize fiyat ve maliyet tuzakları kuranlara karşı Adalet Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen bu operasyonları tebrik ediyorum.