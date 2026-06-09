Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Sudanlı bir adam tarafından gerçekleştirildiği bıçaklı saldırı ülkede büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde saldırganın yere düşen kurbanın baş ve boyun bölgesini defalarca bıçakladığı görüldü.

Mağdurun suratından akan kan sebebiyle videoda kim olduğu görülemedi. Saldırgan ise çevredekileri tehdit ederken mağdurun suratını bıçaklamaya devam etti.

Şahitlere göre saldırgan, mağdur adamın kafasını kesmeye teşebbüs etti ancak elindeki bıçağın küçük kalması nedeniyle başarısız oldu.

Çevredeki vatandaşların beyzbol sopalarıyla araya girerek durdurduğu olay sonrası 30 yaşındaki şüpheli cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı yüzünden ve boynundan ağır yaralanan mağdurun hala yaşam savaşı verdiğini duyurdu.

Polis yetkilileri olayın yerel halk üzerinde büyük bir şok yarattığını belirtti. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

İNGİLTERE AYAĞA KALKTI

Yaşanan bu vahşet Kuzey İrlanda genelindeki tüm siyasi kanatlardan çok sert tepkiler aldı.

Ana siyasi partilerin liderleri Michelle O’Neill ile Gavin Robinson ve Naomi Long ile Jon Burrows ve Claire Hanna ortak bir metin yayınladı.

Liderler toplumda bu tür barbarlıklara asla yer olmadığını vurgulayarak görüntünün paylaşılmaması vurgusunu yaptı.

Başbakan Yardımcısı Emma Little-Pengelly ise durumun şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirterek halkı gergin ortamda sakin kalmaya davet etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da "sokaklardaki bu iğrenç şiddet sahnelerine kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini" belirterek Belfast'taki saldırıyı mide bulandırıcı olarak nitelendirdi.

Sağ popülist Reform UK partisi lideri Nigel Farage ise yetkililere şüphelinin kimliğini ve göçmenlik statüsünü derhal açıklama çağrısında bulundu.

Farage halkın gerçeği bilmeye hakkı olduğunu savunarak yetkililerin bu bilgileri gizlememesi gerektiğini söyledi.