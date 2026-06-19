Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son dakika hava durumu değerlendirme raporuna göre, Türkiye yeni bir hava sisteminin etkisine giriyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, beklenen serinlemeyle birlikte kuvvetli sağanak yağışlar da yüzünü gösterecek.
AVRUPA KAVRULACAK TÜRKİYE SERİNLEYECEK
Dünya genelinde aşırı sıcaklar etkili olurken, Türkiye Balkanlar'dan gelen sistemle rahat bir nefes alacak. Avrupa kıtasında termometrelerin 40-42 derecelere ulaşması ve adeta kavrulması beklenirken, ülkemizde hava sıcaklıkları ciddi bir düşüş yaşayarak 19-23 derece bandına kadar gerileyecek.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Megakent İstanbul için de yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin raporuna göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.