Nijerya'nın güneyindeki Bayelsa eyaletinde defin törenine gidenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Nijerya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Manzo Ezekiel, olay yerinde şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yerel polisin verdiği bilgiye göre tekne, cuma günü Southern Ijaw ilçesinde nehirlerin birleştiği noktada alabora oldu. Bir yerleşim yerinden diğerine yolcu taşıyan teknedeki toplam kişi sayısı henüz açıklanmadı.

Polis, ilk açıklamasında dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Kurtarma ekipleri cuma akşamı yetişkinlerin ve iki çocuğun cansız bedenine ulaştı. Polis Sözcüsü Musa Muhammed, 24 kişinin de kurtarıldığını ve bu kişilere tıbbi yardım sağlandığını belirtti.

POLİS: YOLCULAR KIYIYA DÖNMEK İSTEDİ

Muhammed, ilk belirlemelere göre teknede mekanik arıza meydana geldiğini, yolcuların kaptandan kıyıya yönelmesini istediğini ancak kaptanın bu talebi reddettiğini söyledi.

Kaptanın olay yerinden kaçtığı öne sürülürken teknenin işletilmesinden sorumlu kişi gözaltına alındı. Arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye profesyonel dalgıçlar gönderildi. Kayıp sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

EYALET YÖNETİMİNDEN GÜVENLİK ÇAĞRISI

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, açıklamasında, "Bu faciada hayatını kaybedenler bu şekilde ölmeyi hak etmedi" dedi.

Bayelsa eyalet yönetimi de tekne işletmecilerine ve yolculara güvenlik kurallarına uyma çağrısı yaptı. Eyaletin Enformasyon Komiseri Ebiuwou Koku-Obiyai, cumartesi günkü açıklamasında, "Kapasitenin üzerinde yük ve yolcu taşımaya, aşırı hıza, dikkatsizliğe ve can yeleği olmadan yolculuk etmeye son verilmeli" ifadelerini kullandı. Koku-Obiyai, hiçbir yolculuğun insanın hayatını kaybetmesine değmeyeceğini belirtti.