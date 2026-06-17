Bursa’nın İnegöl ilçesinde, define aramak amacıyla kazıldığı öne sürülen çukura düşen inek, sahibi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, merada otlayan inek, defineciler tarafından açılan çukura düştü. Hayvanın çukura düştüğünü fark eden sahibi, çevredeki vatandaşlarla birlikte kurtarma çalışması başlattı.

Uzun uğraşların ardından çukur, kürek ve kazma yardımıyla genişletildi. Bulunduğu yerden çıkarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından tepki gösteren hayvan sahibi, bölgede kaçak kazılar nedeniyle açılan çukurların ciddi tehlike yarattığını belirterek, "Bugün hayvanımız düştü, yarın bir insan ya da çocuk düşebilir. Bu çukurların kapatılması ve sorumluların bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede açılan kaçak kazı çukurlarının hem insanlar hem de hayvanlar için risk oluşturduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.