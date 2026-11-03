Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyünde define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde define aramak amacıyla kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda H.T. (24), A.D. (36), N.B. (36), B.Ö. (32) ve S.K. (35) yakalandı.
Kazıda kullanılan 1 metal dedektörü, 2 kazma, 1 kürek ve 1 tırmık ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.