Olay, saat 15.30 sıralarında Akçakaya Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Define aradıkları sırada suçüstü yakalanan R.K. (43), O.A. (54), V.T. (54), Ç.Y. (44) ve D.O. (54) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde, şüphelilerin iş makinesi kullanarak yaklaşık 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2,5 metre derinliğinde çukur kazdığı tespit edildi.
Öte yandan, aynı noktada iki yıl önce de iş makinesiyle kaçak define kazısı yapan 4 kişinin suçüstü yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.