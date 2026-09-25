Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında Eyyübiye ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. EVİN İÇİNE DÜZENEK KURUP 25 METRE KAZDILAR Ekiplerin belirlediği adrese düzenlediği baskında, şüpheliler E.G. ve M.K.’nin define bulmak amacıyla evin tabanında yaklaşık 25 metre derinliğinde dev bir çukur açtığı tespit edildi. Aramalarda kazı sırasında havalandırma ve tahliye için kullanılan motorlu yük makarası, havalandırma pervanesi, gaz maskesi, projektör, balyoz, kazma ve kürek gibi çok sayıda teknik ekipman ele geçirildi. ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan E.G. ve M.K. Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüpheliler hakkında ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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