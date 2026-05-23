Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Bağlı Mahallesi'nde yapılması planlanan defne arama projesine sit engeli geldi. 280 bin TL bedelli projenin başlaması için hazırlanan ÇED süreci esnasında bölgenin 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesi sebebiyle proje durduruldu.

ARKEOLOJİK SİT KARARI SÜRECİ DURDURDU

Bursa’nın Bağlı Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan define arama projesi, bölgenin arkeolojik koruma statüsü engeline takıldı. Tescil harici bir alanda yapılacağı öngörülen ancak son incelemelerde arkeolojik nitelik taşıdığı anlaşılan bölge için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci resmen sonlandırıldı.

Projenin akıbetini belirleyen kritik gelişme, Bursa Müze Müdürlüğü’nün incelemeleriyle ortaya çıktı. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27 Ocak 2026 tarihli kararıyla, kazı yapılması planlanan noktanın "III. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edildiği belirlendi. Bu resmi statü değişikliği, bölgede herhangi bir define arama faaliyetinin yasal olarak imkansız hale gelmesine neden oldu.

50 METREKARELİK ALANDA TİTİZ ÇALIŞMA PLANLANMIŞTI

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, projenin kapsamı ve çalışma yöntemi detaylıca planlanmıştı. Yaklaşık 50 metrekarelik bir sahada, maksimum 2 metre derinliğe inilmesi hedefleniyordu. Darbeli kırıcı ve el aletleri kullanılarak yapılacak kazıların 7 ila 15 gün içinde tamamlanması öngörülüyordu. Faaliyet sırasında 2 arkeolog, 2 kolluk görevlisi ve 2 işçi olmak üzere toplam 6 kişilik bir ekibin görev yapması kararlaştırılmıştı.

Girişimciler tarafından hazırlanan tanıtım dosyasında, projenin toplam maliyeti 280 bin TL olarak beyan edildi. Yatırım bütçesinin büyük bir kısmının (200 bin TL) izin ve proje süreçlerine ayrıldığı; geri kalan kısmın ise ekipman (50 bin TL) ve işçilik (30 bin TL) giderlerini kapsadığı açıklandı.

VALİLİKTEN SON NOKTA: ÇED SÜRECİ BİTİRİLDİ

Bölgenin sadece arkeolojik değil, doğal açıdan da kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı. Proje dosyasındaki detaylara göre faaliyet alanı, aynı zamanda "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" içerisinde yer alıyordu. Bağlı, Çaybaşı, Soğukpınar ve Güneybayırı mahallelerini kapsayan geniş çevrenin "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statüsünde bulunması, projenin önündeki çevresel engelleri de artırdı.

Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi yazıyla, bölgenin yeni sit statüsü nedeniyle define kazısı faaliyetine izin verilmeyeceği kesinleşti. Bu kararla birlikte, projenin yasal onay süreci tamamen rafa kaldırılmış oldu.. Bölge doğal koruma alanı ilan edildi.