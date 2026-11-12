Define aramanın simgesi altın olarak biliniyor. Geçmiş dönemlere ait altın paralar ya da doğal altın külçeleri bulmak, büyük bir şans olarak görülüyor. Hazine arayışında bulunabilecek en değerli şey aslında altın değil.

Uzaydan dünyaya düşen nadir meteor parçalarının gram fiyatı 5 bin euroya, yani 279 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Bu rakam, meteor taşlarını altından çok daha değerli hale getirebiliyor.

Almanya'nın Oberwesel kentindeki Meteorite Müzesi'nin müdürü ve meteor taşı ticaretiyle uğraşan Stefan Decker, meteor parçalarının değerinin kökenlerine ve fiziksel özelliklerine göre değiştiğini belirtti. Gram fiyatı 1 eurodan başlayarak 5 bin euroya kadar çıkabiliyor.

Karşılaştırma yapıldığında 999 ayar saf altının gramı yaklaşık 150 euro, 8 bin lira değerinde ama meteor taşlarında fiyatı belirleyen tek unsur ağırlık değil. Parçanın kimyasal ve mineral bileşimi, korunma durumu, dünyaya düşmesinin üzerinden geçen süre ve ait olduğu türün nadirliği de değerini doğrudan etkiliyor.

AY VE MARS KÖKENLİ PARÇALAR ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle sıra dışı mineraller içeren meteor örnekleri ile Ay ve Mars kökenli parçalar, koleksiyoncuların ve bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Bu nedenle aynı ağırlıktaki iki meteor taşı arasında büyük fiyat farklılıkları görülebiliyor.

BULAN KİŞİ HER ZAMAN SAHİBİ OLAMIYOR

Meteor taşı bulmak, parçanın mülkiyetinin otomatik olarak bulan kişiye geçtiği anlamına gelmiyor. Almanya gibi bazı ülkelerde meteor taşları, düştükleri arazinin sahibine ait kabul ediliyor. Bilimsel açıdan özel önem taşıyan bazı parçaların ise devlet tarafından koruma altına alınması veya el konulması söz konusu olabiliyor.