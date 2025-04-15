'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Eda' karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etti.

Vefatı özellikle sanat camiasında derin etkiler bırakmıştı. Yıllar sonra yeniden çekilen Sihirli Annem dizisinde bazı sahnelerde kendisine atıflar yapılması ise sevenlerini duygulandırmıştı.

YAPAY ZEKA İLE GERİ DÖNÜYOR

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği Sihirli Annem hayranlarını sevindiren haber geldi! Türk televizyon tarihine damga vuran dizi, 22 yıl aradan sonra film oluyor.

Filmde Defne Joy Foster'ın yapay zeka ile canlandırılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Onlarca kullanıcı bu bilginin doğru olması halinde gözyaşlarını tutamayacağını söylediler.