Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde 2 Şubat 2011'de ölü olarak bulunmuştu. Bu ölüm Türkiye'yi yasa boğarken, Foster hayatını kaybettiğinde geride minik bir erkek çocuğu bıraktı.

Şimdilerde 16 yaşında olan Can, babasının ikinci eşi Beyza Dankal'la birlikte hazırladığı YouTube programına konuk oldu ve annesi hakkında ilk kez konuştu.

"İnternet diye bir şey var. Telefonum var. O yüzden her şeyi biliyorum zaten" diyen Can, Solmaz'ın "Herhangi biri onun yerine geçmiş gibi düşünüyor musun?" sorusuna "Hayır, yok" yanıtını verdi.

Can, üvey annesinin "Rahmetli annenle ilgili sana her şeyi anlattığımız günü hatırlıyor musun?" sorusu üzerine de "Evet, şoke olmuştum" dedi.

EBRU POLAT TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada Beyza Dankal'ın konuşmanın sonunda gülerek yönelttiği "Travma geçirdin mi?" sorusuna birçok kişi tepki gösterdi.

Şarkıcı Ebru Polat da isyan ederek "Çocuk konuşurken bile çok rahatsız oluyor, gözlerini siliyor, hemen gitmek istiyor. Gülerek travma yaşadın mı falan... Ne gerek vardı buna?" dedi.

Beyza Dankal ile mutlu bir evlilik sürdüren Solmaz, oğlu Can'ı da yanına almıştı.