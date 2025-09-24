Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, geçen günlerde sevgilisi Tanalp Tokgöz'ün annesiyle tanışmıştı.

"GENÇ BİR KIZ"

Önceki akşam bir davette görüntülenen Defne Samyeli, kızının ilişkisi hakkında şöyle konuştu:

"Genç bir kız. Bir ilişki yaşıyor, kendi tercihidir. Gayet güzel, yaşına uygun bir ilişki yaşıyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Derin hep sanki daha farklı ve marjinalmiş gibi sunuldu. Bir takım operasyonlar oluyor... Alıştığımız şeyler."

Deri Talu, Instagram'da bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımlamıştı.

22 yaşındaki Derin Talu şunları söylemişti:

"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

Bu açıklamadan kısa süre sonra da Derin Talu, broker Tanalp Tokgöz ile ilişkiye başladığını duyurmuştu.