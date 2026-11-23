Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, bu kez kızlarıyla verdiği pozla adından söz ettirdi. Ünlü isim, Deren ve Derin Talu ile birlikte kamera karşısına geçtiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

ANNE-KIZ PAYLAŞIMI İLGİ GÖRDÜ

Mimar Eren Talu ile evliliğinden Deren ve Derin adında iki kızı bulunan Defne Samyeli, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Üçlünün birlikte verdiği son poz da sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Paylaşımın ardından anne ve kızlarının görünümü çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti. Kısa sürede beğeni alan fotoğrafın altına peş peşe yorumlar yazıldı.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR GELDİ

Defne Samyeli ve kızlarının birlikte verdiği poza sosyal medya kullanıcıları, "Harika kızlar", "Genetik aktarım şahane" ve "Türkiye'nin güzellik ortalamasını yükselten kızlar" şeklinde yorumlar yaptı.

Anne-kızın uyumuna dikkat çeken takipçilerin yorumları, paylaşımın sosyal medyada daha da fazla konuşulmasını sağladı.