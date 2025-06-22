Sosyal Medyada Nefretin Hedefi Oldu: “Seni Öldüreceğim” Mesajları Yağıyor

Derin Talu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamada, “Dünden beri sürekli 'öl', 'kendini öldür', 'seni öldüreceğim' gibi mesajlar alıyorum. Bu çok ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin. Bunu son kez söylüyorum” sözleriyle yaşadığı travmayı paylaştı.

“Günde 1000'e Yakın Hakaret Mesajı Alıyorum”

Aldığı ağır hakaretlerin ve tehditlerin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını söyleyen Talu, günlük olarak 500 ila 1000 arasında bedensel görünümüne yönelik aşağılayıcı mesajlar aldığını şu sözlerle açıkladı:

“Kilomla ilgili ne kadar fazla kötü yorum alıyorum farkında mısınız bilmiyorum. Her gün 'şişko', 'kilo ver', 'ne olmuşsun böyle' gibi yüzlerce mesaj geliyor.”

Nihal Candan'ın Acı Kaderini Hatırlattı: “Bunlar Şaka Değil, Gerçek Hayatlar”

Talu, açıklamasında geçtiğimiz günlerde anoreksiya nervoza nedeniyle yaşamını yitiren Nihal Candan’ı da anarak, beden algısına yönelik zorbalığın ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti:

“Umarım yaşananlar gözünüzü biraz olsun açmıştır. Bunlar hoş şeyler değil, gerçekten çok ciddi meseleler.”

“Allah Kimsenin Başına Vermesin”

Talu, sözlerini siber zorbalık mağdurlarına destek mesajıyla tamamladı:

“Allah kimsenin başına bir günde 1000'e yakın hakaret ya da ‘kendini öldür’ gibi yorumlar gelmesini getirmesin. Kimse böyle şeyler yaşamasın.”