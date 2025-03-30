

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Derin Talu bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımladı.

"NE YAPTIĞINI BİLMESİNİ İSTİYORUM"

Derin Talu şunları söyledi:

"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

Takipçilerinden biri, Talu'ya bir CV gönderdi. Derin Talu, gelen maili sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı.

Gönderilen CV’de ise şu ifadeler yer aldı:

"Derin Hanım merhabalar, sevgili adaylarınızdan CV talep ettiğinizi yeni öğrendim. Ben de şansımı denemek ve derin sevginize mazhar olmak istiyorum. CV’m ektedir."

"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"

1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli daha önce yaptığı açıklamada kızları Deren ve Derin ile ilgili şunları söylemişti:

"İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında."