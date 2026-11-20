Günlük hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu, bu kez annesi Defne Samyeli ile metro yolculuğundan bir kare yayımladı. Otomobil yerine toplu taşımayı tercih eden Talu, fotoğrafına "Londra olsa beğenirsiniz" notunu ekledi.

ANNESİYLE METROYA BİNDİ

Ünlü isimlerin toplu taşıma kullanarak seyahat etmesi zaman zaman gündeme gelirken, bu kez Defne Samyeli ve kızı Derin Talu metroda görüntülendi. Anne-kızın yolculuğundan kareyi paylaşan Derin Talu, takipçilerine esprili bir göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.

DEFNE SAMYELİ'NİN İKİ KIZI VAR

1991 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Defne Samyeli, oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık yaptı. Samyeli, 1995 yılında mimar Eren Talu ile evlendi. Çift, 2011 yılında yollarını ayırdı.

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun bu evlilikten Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.