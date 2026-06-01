Magazin dünyası yeni bir aşk iddiasını konuşuyor. Sunucu ve oyuncu Defne Samyeli ile oyuncu Emre Dinler'in sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar, ikili arasında yakınlaşma olduğu yönündeki söylentileri beraberinde getirdi. Özellikle benzer karelerin paylaşılması ve karşılıklı takipleşmeleri, aşk dedikodularını güçlendirdi.

AŞK İDDİASI GÜNDEM OLDU

TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gündeme gelen iddiaya göre Defne Samyeli ile Emre Dinler'in sosyal medya hesaplarından yaptıkları bazı paylaşımlar dikkat çekti. Program yorumcuları, benzer içeriklerin ve zamanlamaların ikili arasında bir ilişki olabileceği yönünde yorumlanmasına neden olduğunu ifade etti.

Ancak programda; Samyeli ve Dinler'in 'İyi Bayramlar' notuyla yapılan paylaşımlarının aynı mekânda çekildiğinin net olarak doğrulanamadığı, hatta bazı karelerin farklı lokasyonlara ait olabileceğinin de altı çizildi.

İKİLİNİN TAKİPLEŞMESİ DE ŞAŞIRTTI

İddiaları güçlendiren bir diğer detay ise sosyal medyadaki karşılıklı takip oldu. Programda konuşulanlara göre Defne Samyeli'nin Emre Dinler'i takip ettiği, Emre Dinler'in de Samyeli'yi sosyal medya hesabından takip ettiği belirtildi.

İDDİALAR ÇIKTI KONUM PAYLAŞIMI GELDİ

Aşk söylentilerinin ardından dikkat çeken bir hamle de Emre Dinler'den geldi. Ünlü oyuncunun, hakkında çıkan haberlerin ardından farklı bir lokasyondan paylaşım yaptığı görüldü. Bu paylaşım sosyal medyada çeşitli yorumlara neden olurken, iddiaların önüne geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Programın yorumcularından Ece Erken ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Defne Samyeli aşk hayatını gizleyebiliyor. Samyeli aşk yaşıyor fakat yakalanmıyor, kimsenin haberi olmuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Defne Samyeli ve Emre Dinler cephesinden aşk iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler, şimdilik magazin kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.