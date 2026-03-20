Banyoda inatçı lekeler ile mücadele ederken en sık kullandığımız ürünlerden biri çamaşır suyudur. Her an elimizin altında olan ve güçlü kimyasal içeriği sayesinde her tür lekeden kurtulmanın anahtarı sayılan çamaşır suyunun fayansları mahvettiği açığa çıktı. Uzmanlar çamaşır suyunun banyoya değmesinin yüzeyde ciddi hasar bıraktığını belirledi.

FAYANSA DEĞDİĞİ AN GERİ DÖNÜŞ YOK

Çamaşır suyunun güçlü kimyasal yapısı fayanslarda ciddi zararlara neden olabiliyor. Fayansların ara kısımları olan derz dolguların aşınmasına yol açıyor. Çamaşır suyu banyolarda su yalıtımı sağlayan derz dolguların mikroskobik yüzeyde parçalanmasına yol açıyor. Çamaşır suyunun içine bulunana sodyum hipoklorit bileşeninin alkali yapısı çimento bazlı derz dolgularında moleküler bağların zayıflamasına yol açıyor.

Kısa vadede banyoda beyazlık sağladığı görülse de derz dolguların arasına sıza çamaşır uyu zemini nemlendirip küflenmesine neden oluyor. Bu da bütün zeminin yavaş yavaş çürümesine ve alt komşunuzun banyosuna doğru bir su deliği açılmasına yol açıyor.

TEMİZLİK SANAREN FELAKETE YOL AÇMAYIN

Çamaşır suyu ile temizlenen banyo yüzeylerinde kısa süreli bir hijyen kokusu ve beyazlık görülse de buna aldanmamak gerekiyor. Arka planda fayanslarınız ve zemininiz yavaş yavaş kırılıp çürümeye başlıyor. Araştırmalar, sürekli klora maruz kalan yüzeylerde derz dolgunun ömrünün hızla kısaldığını gösteriyor.

40 BİN TL MASRAFA SOKABİLİR

Çamaşır suyunun temizlikte bu denli sık kullanılmasındaki neden ise klorun organik maddeleri hızlı şekilde okside ederek anında beyazlık sağladığına dair yapılan pazarlama yöntemidir. Derz dolgular çimento bazlı yapısı gereği gözenekli malzemelerdir. Çamaşır suyu gibi agresif kimyasallar ile tepkimeye girdiğinde şiddetli bir reaksiyon oluşur ve yapısal ufalanma başlar. Ülkemizdeki genel banyo metrekareleri hesaba katıldığında bu gizli erimenin size zaman içinde 15 bin TL ile 40 bin TL arasında zarar yazacağını bilmelisiniz. Bu masraf aralığı kırma, izolasyon ve yeniden fayans döşeme aşamalarını içerir.