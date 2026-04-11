Cumhuriyet değerleri de dahil elinde avucunda ne varsa satan iktidar, köprü ve otoyollar için ‘Değer tespitinin ardından satış’ planlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milletvekillerinin bu konuda verdiği 5 ayrı soru önergesini cevapladı. Uraloğlu, “İşletmesi devlete ait olan köprü ve otoyollar ve üzerindeki işletme ve hizmet tesislerinin varlık değeri tespit ediliyor. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, işletme hakkı fizibilite çalışmalarının sonucuna göre değerlendirilecektir” dedi.

KABUL EDİLEMEZ

Bakan Uraloğlu, CHP Milletvekilleri Mustafa Sarıgül, Sezgin Tanrıkulu, Ümit Dikbayır, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel’in önergelerini cevapladı. SÖZCÜ’ye konuşan CHP’li Mustafa Sarıgül şunları söyledi: “Özelleştirmeyi zamana yayarak seçimler öncesinde nakit para girişini sağlamayı hedefliyorlar. Yüzde 96 kâr eden köprülerin, yıllık 1 milyar liranın üzerinde kira geliri olan otoyollardaki tesislerin elden çıkarılması kabul edilemez.”

“Bu projeler özelleşirse, bugün 59 lira geçiş ücreti olan köprüler, 120 liraya, 338 lira olan Ankara-İstanbul otoyolu ücreti de 700 liraya çıkar” ifadelerini kullanan Sarıgül, “İktidar vatandaşı yandaşların insafına bırakıyor” dedi.