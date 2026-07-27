İş dünyası, eşine az rastlanır bir fedakarlık, sadakat ve vefa öyküsüne sahne oluyor. ABD’nin dünyaca ünlü lüks balıkçı tekneleri üreticisi Grady-White Boats firmasının sahibi, 83 yaşındaki ünlü iş insanı Eddie Smith Jr., şirketi satması durumunda elde edeceği tam 400 milyon dolarlık devasa kazancı elinin tersiyle itti. Yaşadığı ağır ailevi trajedilerin ardından radikal bir karar alan Smith, şirketin gelecekteki tüm gelirlerini hayır kurumlarına bağışlama kararı alarak finans dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir imza attı.

BATMAK ÜZERE OLAN ŞİRKETİ DÜNYA DEVİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Eddie Smith Jr.’ın başarı hikayesi, aslında risklerle dolu bir girişimcilik serüvenine dayanıyor. Takvimler 1968 yılını gösterdiğinde Smith, Kuzey Carolina’nın Greenville kentinde iflasın eşiğinde olan küçük bir tekne üreticisini satın almaya karar verdi. O dönem yakın çevresindeki herkes, bu hamlenin çok büyük bir finansal risk olduğunu söyleyerek onu vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Smith kimseyi dinlemedi ve işine olan tutkusuyla haftada tam 100 saat çalışarak bu küçük işletmeyi kısa sürede küresel bir markaya dönüştürmeyi başardı. Bugün lüks balıkçı tekneleri pazarında bir dünya devi olan Grady-White Boats, yıllık yüz milyonlarca dolar ciro yapan devasa bir imparatorluk olarak sektörün zirvesinde yer alıyor.

ARKA ARKAYA GELEN TRAJEDİLER HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Smith’in en büyük hayali, ömrünü adadığı ve adeta tırnaklarıyla kazıyarak büyüttüğü bu imparatorluğu tek çocuğu ve tek varisi olan oğlu Chris’e devretmekti. Ancak kader, ünlü iş insanına peş peşe ağır darbeler vurdu. Şirketin gelecekteki lideri olarak görülen oğlu Chris, yaklaşık 5 yıl önce tedavisi olmayan ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bu büyük evlat acısının ardından Smith, 57 yıllık hayat arkadaşı ve eşi Jo Allison’ı da kaybederek derin bir yalnızlığa gömüldü. Tek mirasçısını ve eşini kaybettikten sonra hem şirketin geleceğini hem de yüzlerce çalışanının istihdamını güvence altına almak isteyen 83 yaşındaki iş insanı, profesyonel bir arayışa girdi.

"ŞİRKETİN RUHUNU SATMAM" DEDİ VE MİLYON DOLARLARI REDDETTİ

Şirketin satışı için bir yatırım bankasıyla el sıkışan Smith’e, dünyanın dört bir yanından adeta teklif yağdı ve masadaki rakamlar kısa sürede 400 milyon dolara ulaştı. Ancak Smith, alıcılarla yaptığı yüz yüze görüşmelerde hiçbir firmanın şirketin o köklü "ruhunu", özgün kurum kültürünü ve çalışanların yıllardır verdiği emeği koruyamayacağını fark etti. Şirketin bir yatırım fonu veya ruhsuz bir holding eliyle yok edilmesine izin vermek istemeyen milyarder iş insanı, iş dünyasında şok etkisi yaratan o kararı verdi. Satış sürecini tamamen iptal eden Smith, 400 milyon dolarlık nakit kazancı elinin tersiyle itti.

ŞİRKETİN GELİRİ SONSUZA DEK HAYIR KURUMLARINA AKACAK

Eddie Smith, parayı ve kişisel zenginliği seçmek yerine, şirketini insanlığa hizmet eden devasa bir vakıf gibi konumlandırma kararı aldı. Yeni plana göre Grady-White Boats kesinlikle satılmayacak, üretimine, kalitesine ve büyümesine aynen devam edecek. Ancak şirketin ticari faaliyetlerinden elde edeceği yıllık milyonlarca dolarlık saf kâr, Smith ailesinin adını yaşatacak şekilde küresel ve yerel hayır kurumlarına aktarılacak. Bu dev bağış hareketi; doğa ve deniz yaşamının korunması, oğlunun hayatını kaybetmesine neden olan ALS gibi zorlu hastalıkların tıbbi araştırmaları ve gelecek nesillerin yetişmesi için eğitim fonları gibi hayati alanları finanse edecek. Eddie Smith’in bu tarihi hamlesi, paranın satın alamayacağı değerlerin, sadakatin ve çalışanlara olan vefanın hala var olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu.