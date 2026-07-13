Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi anısına tedavüle sunulmak üzere özel tasarımlı 5 Türk Lirası madeni para bastı. Hatıra tedavül parası statüsünde üretilen yeni 5 TL'nin üzerinde NATO logosu ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin silüeti yer alıyor. İlk etapta 100 bin adet üretilen paranın, toplamda 500 bin adet basılarak piyasaya sürülmesi planlanıyor.

GÜNLÜK ALIŞVERİŞLERDE KULLANILACAK

Darphane yetkililerinden alınan bilgiye göre, basılan bu özel paralar sadece koleksiyon amaçlı olmayıp, yasal birer tedavül parası olarak günlük alışverişlerde ve piyasada normal 5 TL ile aynı değerde harcanabilecek. Vatandaşlar, nakit alışverişlerinde para üstü alırken bu özel tasarımlı paralarla karşılaşabilecek.

KOLEKSİYON DEĞERİ TAŞIYAN DİĞER ÖRNEKLER

Darphane, geçmiş dönemlerde de benzer şekilde sınırlı sayıda basılan ve piyasada dolaşıma girdikten sonra koleksiyoncular tarafından rağbet gören çeşitli hatıra tedavül paraları üretti. Cebinizdeki bozuk paraları kontrol ederken karşınıza çıkma ihtimali olan diğer önemli örnekler ise şunlar:

15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına 1 TL (2016):

Arka yüzünde ellerinde Türk bayrağı taşıyan halk figürünün yer aldığı, piyasada en yaygın bulunan hatıra paralarından biridir.

Ayasofya-i Kebir Camii Özel 1 TL'si (2020):

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle basılan ve üzerinde caminin silüeti bulunan özel tasarımdır.

1915 Çanakkale Köprüsü 1 TL'si (2022):

Köprünün açılış tarihi anısına dolaşıma sunulan, üzerinde köprü kuleleri ve halat detayları işlenen madeni paradır.

Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel 5 TL'si (2023):

"Türkiye Yüzyılı" logosu ve Selçuklu Yıldızı motifiyle bimetal olarak tasarlanan, 100 milyon adetlik üretimiyle geniş kitlelere ulaşan paradır.

Gaziantep'e Gazilik Unvanı Verilmesinin 100. Yılı 1 TL'si (2021):

Üzerinde Türk bayrağı tutan eller ile Gaziantep kalesinin görselini barındıran tematik üretimdir.

Anadolu'ya Özgü Hayvanlar Serisi 1 TL'leri:

Geçmiş yıllarda Anadolu Parsı, Ankara Kedisi ve Telli Turna gibi nesli tehlike altındaki canlılar için çok düşük adetlerde basılan, koleksiyoncular tarafından set olarak toplanan paralardır.

DÜŞÜK BASIM ADEDİ DOLAYISIYLA DEĞERİ ZAMANLA ARATABİLİR

Koleksiyon uzmanları, normal tedavül paralarının milyonlarca adet basılmasına kıyasla, yeni NATO Zirvesi parası için planlanan 500 bin adetlik sınırın oldukça düşük bir arz oluşturduğunu ifade etti. Uzmanlar, bu tür paraların özellikle piyasada yıpranmamış, çizilmemiş ve "çil" olarak adlandırılan ilk günkü temizliğini koruyan örneklerinin ilerleyen yıllarda nominal değerinin üzerinde bir koleksiyon değerine ulaşabileceğini belirtti.