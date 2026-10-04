Jeopolitik gelişmeler, tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki güçlenme, yılın ilk 9 ayında değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Altın, gümüş, platin ve paladyum fiyatları bu dönemde kayıplar yaşadı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın patlak vermesiyle emtia piyasalarında sert hareketler yaşandı. Yılın başında rekor seviyelere ulaşan değerli metaller, savaşın başlamasıyla birlikte düşüşe geçti.

ALTIN 9 AYDA YÜZDE 3,6 GERİLEDİ

Altının ons fiyatı, yılın başında 4 bin 313 dolardan başladı. Ocak ayında 5 bin 600 dolar seviyesini test eden altın, rekor seviyesine ulaştı. Ocak ayını yüzde 12,4 yükselişle 4 bin 849 dolardan kapatan altın, şubatta da artışını sürdürdü. Şubatta yüzde 8,5 prim yapan altının onsu 5 bin 263 dolara yükseldi.

Ancak ABD ile İran arasındaki gelişmelerin ardından altın yönünü aşağı çevirdi. Mart ayında yüzde 11,32 düşüşle 4 bin 667 dolara gerileyen altın, 2008 krizinden bu yana en sert aylık düşüşünü yaşadı. Nisanda yüzde 1, mayısta yüzde 1,77 değer kaybeden altın, mayıs ayını 4 bin 540 dolardan kapattı. Haziranda yüzde 11,7 gerileyen altının onsu 4 bin 7 dolara kadar indi. Altın, yılın ilk yarısını yüzde 7,1 kayıpla tamamladı.

Temmuzda yüzde 1 artışla 4 bin 44 dolara yükselen altın, 5 ay sonra ilk kez aylık bazda yatırımcısına kazandırdı. Ağustosta yüzde 10 yükselişle ocak ayından bu yana en güçlü aylık performansını gösteren altın, eylülde yüzde 6,6 gerileyerek 4 bin 157 dolara düştü. Altının ons fiyatı, yılın 9 aylık döneminde yüzde 3,6 değer kaybetti.

GÜMÜŞTE YÜZDE 14,8'LİK KAYIP

Gümüşün ons fiyatı, yılın başında 71 dolardan başladı. Ocak ayında 121,7 dolara çıkarak rekor kıran gümüş, ayı yüzde 17,3 artışla 83,3 dolardan kapattı. Şubatta yüzde 12,6 yükselişle 93,8 dolara ulaşan gümüş, martta Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle sert düşüş yaşadı.

Mart ayında 61 dolara kadar gerileyen gümüş, ayı yüzde 19,9 kayıpla 75,1 dolardan kapattı. Nisanda yüzde 1,9 düşen gümüş 73,7 dolara gerilerken, mayıs sonunda yüzde 2,2 yükselişle 75,3 dolara çıktı. Haziranda yüzde 22 değer kaybeden gümüş 58,7 dolara indi ve yılın ilk 6 ayında yüzde 17,3 kaybettirdi.

Temmuzda yüzde 1,7 düşüşle 57,7 dolara gerileyen gümüş, ağustosta yüzde 13,5 yükselişle 65,5 dolara çıktı. Eylülde yüzde 7,6 değer kaybeden gümüşün onsu 60,5 dolara geriledi. Gümüş, yılın 9 ayında yatırımcısına yüzde 14,8 kaybettirdi.

PLATİNDE YÜZDE 16,7'LİK DÜŞÜŞ

Platinin ons fiyatı, yılın başında 2 bin 54 dolardan başladı. Küresel arz sorunlarının etkisiyle ocak ayında 2 bin 923,3 dolara ulaşarak rekor kıran platin, ayı yüzde 6,2 artışla 2 bin 182,2 dolardan kapattı. Şubatta yüzde 8,5 yükselişle 2 bin 366,5 dolara çıktı.

Martta jeopolitik riskler ve doların güçlenmesiyle yüzde 17,2 düşen platin 1960,1 dolara geriledi. Nisanda yüzde 1,6 yükselişle 1991,4 dolara çıkan platin, mayısta yüzde 3,5 kayıpla 1922,6 dolara indi. Haziranda yüzde 19,2 düşüşle 1553 dolara gerileyen platin, yılın ilk yarısını yüzde 24,4 kayıpla kapattı.

Temmuzda yüzde 6,1 artışla 1648 dolara, ağustosta yüzde 8,9 yükselişle 1795 dolara çıkan platin, eylülde yüzde 4,6 düşüşle 1712 dolara geriledi. Platin, yılın 9 ayında yüzde 16,7 değer kaybetti.

PALADYUMDA EN SERT KAYIP

Paladyumun ons fiyatı, yılın başında 1603 dolardan başladı. Ocak ayında yüzde 7 artışla 1713,3 dolara, şubatta yüzde 4,4 yükselişle 1788,7 dolara çıktı. Martta yüzde 17 düşüşle 1484,8 dolara gerileyen paladyum, nisanda yüzde 3,3 yükselişle 1533,9 dolara ulaştı.

Mayısta yüzde 11,4 kayıpla 1359,6 dolara, haziranda yüzde 10,8 düşüşle 1212 dolara gerileyen paladyum, yılın ilk yarısında yüzde 24,2 değer kaybetti. Temmuzda yüzde 5,6 artışla 1280 dolara, ağustosta yüzde 6,5 yükselişle 1363 dolara çıkan paladyum, eylülde yüzde 11,1 düşüşle 1211,2 dolara geriledi. Paladyum, yılın 9 ayında yüzde 24,4 kaybettirdi.

YÜKSEK FAİZ VE DOLAR BASKIYA DEVAM EDİYOR

Fed'in 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırması ve yüzde 3,75-4 aralığına çıkarması, tahvil piyasalarında satışları hızlandırdı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı, yeni faiz artışlarının gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu beklentiler tahvil faizlerini yükseltirken, dolar endeksindeki güçlenme değerli metaller üzerinde satış baskısını artırdı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, değerli metallerdeki düşüşün başlıca nedenleri arasında yüksek petrol fiyatlarını gösterdi. Ergezen, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının jeopolitik riskleri artırarak petrol fiyatlarını yükselttiğini, bunun da tahvil faizlerini yukarı taşıdığını belirtti.

Enflasyon beklentilerinin güçlü seyrettiğini ifade eden Ergezen, merkez bankalarının faiz artırımlarına yöneldiğini söyledi. Ergezen, "Fed de faiz artırımına gitti ki bundan sonra en az bir faiz artırımı​​​​​​​ daha olacak gibi gözüküyor." dedi.

Ergezen, faiz artışlarının piyasadaki likiditeyi azaltacağını ve küresel büyümede yavaşlamaya yol açacağını belirtti. Doların güçlenmesiyle para mevduata ve faize yöneldiğini vurgulayan Ergezen, faiz indirimleri başlamadığı sürece değerli metallerde yükseliş trendi görme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Ergezen, değerli metallerde yeniden yükseliş için petrol fiyatlarının gerilemesi ya da tahvil faizlerinde düşüş yaşanmasının şart olduğunu ifade etti. Bu nedenle savaşın sona ermesinin, değerli metallerde yükselişi destekleyecek en önemli faktörlerden biri olacağını belirtti.



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