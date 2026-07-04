Geçmiş yıllarda kıyı şeritlerinde, tuzlu bataklıklarda ve lagünlerde kendiliğinden yetişen ve genellikle değersiz bir yabani ot olarak görülerek sökülen deniz börülcesi, son dönemde pazar tezgahlarının ve restoranların en çok talep gören ürünleri arasına girdi.

ARTIK GURME MUTFAKLARDA SIKLIKLA TERCİH EDİLİYOR

Doğal ve yöresel gıdalara yönelik artan tüketici ilgisiyle birlikte yeniden keşfedilen bitki, hem iç pazarda geniş bir kullanım alanına ulaştı hem de toplayıcılar ile üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

İlkbahar ve yaz aylarında doğal ortamından toplanarak satışa sunulan deniz börülcesi, özellikle gurme mutfaklarda, balık ve deniz ürünlerinin yanında tüketilen bir zeytinyağlı salata ve meze alternatifi olarak tercih ediliyor.

ZENGİN BESİN DEĞERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Beslenme uzmanları, bitkinin zengin besin değerleriyle insan sağlığına önemli katkılar sunduğunu belirtiyor. Deniz börülcesinin öne çıkan faydaları ve tüketim özellikleri şunlar:

İçeriğinde yüksek oranda potasyum ve magnezyum barındırarak vücudun mineral dengesini destekler.

Yüksek lif yapısı sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına ve günlük sebze ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlar.

Çeşitli vitaminler açısından zengin olan bitki, dengeli beslenme programlarında besleyici bir alternatif olarak öne çıkar.

Yapısı gereği doğal olarak yüksek oranda tuz barındıran deniz börülcesinin, tüketilmeden önce bol suyla yıkanması ve hazırlanırken ilave tuz kullanımına dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.