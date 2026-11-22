Keşif, Ekvador'un güneydoğusundaki Zamora-Chinchipe eyaletinde bulunan Santa Barbara maden sahasında gerçekleştirildi. Araştırmacılar, daha önce atık kaya olarak değerlendirilen bir bölümde yaptıkları incelemelerde, yüzeyden başlayarak yaklaşık 680 metre boyunca altın ve bakır mineralizasyonu belirledi.

DEĞERSİZ GÖRÜLEN BÖLGEDE MADEN İZLERİ BULUNDU

Santa Barbara sahasında gerçekleştirilen sondaj çalışmaları, daha önceki jeolojik değerlendirmelerde ekonomik değer taşımadığı düşünülen kayaçların da değerli metaller içerebileceğini ortaya koydu.

Özellikle altın ve bakırın aynı bölgede bulunması, sahanın gelecekteki madencilik faaliyetleri açısından yeniden değerlendirilmesine yol açabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

680 METRELİK ALANDA ALTIN VE BAKIR TESPİT EDİLDİ

Madencilik şirketi Auro Metals tarafından 17 Kasım'da açıklanan sonuçlara göre, DSB-79 adı verilen sondaj kuyusunda yüzeyden itibaren 679,9 metrelik bölümde ton başına ortalama 0,44 gram altın ve yüzde 0,14 oranında bakır tespit edildi.

Daha önce yeterince araştırılmamış Santa Barbara Central bölgesinde gerçekleştirilen sondaj, bilinen altın ve bakır oluşumunun sınırlarını genişletti. Şirketin değerlendirmesine göre yeni bulgular, mevcut maden planında atık kaya olarak sınıflandırılan alanların ekonomik değerini değiştirebilir.

YENİ KEŞİF SONRASI ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Auro Metals Üst Yöneticisi Victor Feng, elde edilen sonuçların Santa Barbara sahasının ekonomik potansiyelini artırabileceğini belirtti. Feng, yeni keşfedilen alanın devam eden sondaj programında öncelikli olarak inceleneceğini açıkladı.

Şirket, çalışmaların kapsamını genişletmek amacıyla bölgeye üç yeni sondaj makinesi daha gönderdi. Böylece sahada faaliyet gösteren sondaj makinesi sayısı yediye yükseldi. Toplam 20 bin metrelik yeni sondaj programıyla altın ve bakır içeren alanların sınırlarının daha ayrıntılı belirlenmesi hedefleniyor.