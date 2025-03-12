TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, özellikle yabancı plakalı araçları ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan geçiş yapan yabancı plakalı araçlar, artık ücretlerini ve ceza bedellerini ödemeden Türkiye'den çıkamayacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif doğrultusunda, yasal düzenleme eksikliği nedeniyle, özel otoyol işletmecilerine ödeme yapmadan ülkeyi terk eden yabancı araçların önüne geçilecek.

Ödeme Yapmadan Kaçış Dönemi Sona Eriyor

Türkiye’de sabit adresleri bulunmayan yabancı plakalı araç sahipleri, şimdiye kadar geçiş ücretlerini ve para cezalarını ödemeden sınırdan çıkabiliyordu. Bu durumun kötüye kullanıldığı belirlenirken, tahsilat sürecinin işletilememesi nedeniyle devletin ve özel otoyol işletmecilerinin ciddi maddi kayıplara uğradığı tespit edildi.

Son dönemde ödemesiz otoyol geçiş yapan yabancı araçların sayısında hızlı bir artış yaşanması üzerine TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle Karayolları Taşıma Kanunu'nun 30. maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Özel Otoyollar İçin de Aynı Kural Geçerli Olacak

Mevcut uygulamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollardan geçiş ücretini ödemeyen yabancı plakalı araçların sınırdan çıkışına izin verilmiyor. Ancak özel otoyol işletmeleri için böyle bir kısıtlama bulunmuyordu. Yeni düzenlemeyle, özel şirketler tarafından işletilen otoyolların geçiş ücretlerini ödemeyen araç sahipleri de aynı yaptırımla karşılaşacak.

Özel otoyol geçiş ücretleri veya para cezalarını ödemeyen araç sahipleri, gümrük kapılarında durdurulacak. Ödemeler, sürücüye tebliğ edilmesine gerek kalmadan yetkili birimler tarafından tahsil edilecek.

Tahsil Edilen Ücretlerin Paylaşımı Belirlendi

Gümrük kapılarında tahsil edilen geçiş ücretleri ve cezaların dağıtımı ise şu şekilde yapılacak:

Toplanan tutarın %60’ı genel bütçeye aktarılacak.

Kalan %40’lık kısım ise ilgili otoyol işletmecisine aktarılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne iletilecek.

Ödeme işlemleri, tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar tamamlanacak.