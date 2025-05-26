Ahsen Eroğlu, kariyerine Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Annem gibi popüler dizilerde adım atarak başlamıştı. Ardından Kızlarım İçin dizisiyle ilk başrol deneyimini yaşamış, sonrasında İstanbullu Gelin ve Kuzgun gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Eroğlu, özellikle Menajerimi Ara dizisindeki performansıyla gönüllerde taht kurmuş, bu diziden sonra Deha dizisinin kadrosuna katılarak dikkatleri üzerine toplamıştı. Aynı zamanda pek çok dijital platform yapımında ve sinema projelerinde de yer alarak adından sıkça söz ettirmişti.

Deha dizisinde Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, partneri Aras Bulut İynemli ile başarılı bir ekran uyumu yakalamıştı. Ancak beklenmedik ayrılığı dizinin takipçilerini şaşırtmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Son dönemde hangi projeyle ekranlara geri döneceği merak konusu olan Ahsen Eroğlu, açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Sevilen oyuncu, son olarak YouTube’daki Konuk Koltuğu kanalına konuk oldu ve burada samimi açıklamalarda bulundu.

'EN ÇOK EĞLENDİĞİM SET MENAJERİMİ ARA SETİYDİ'

Programda en çok eğlendiği set sorulduğunda, Eroğlu, “Her gün ağlayan biri olarak, en çok eğlendiğim set Menajerimi Ara setiydi” diyerek bu projedeki deneyiminin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Menajerimi Ara, Ahsen Eroğlu’nun hem oyunculuğuyla hem de enerjisiyle ön plana çıktığı projelerden biri olmuştu. Eroğlu, bu dizideki eğlenceli atmosferin, set arkasında yaşadığı güzel anılarla birleştiğini belirtti.

Hayranları, Ahsen Eroğlu’nun yeniden hangi projeyle döneceğini merakla beklerken, oyuncunun sektördeki duruşu ve samimi açıklamaları, onu ekranların en sevilen isimlerinden biri haline getirmeye devam ediyor.