Muğla'nın Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi'nde 112'yi arayan 1 çocuk ailesine yönelik bıçaklı saldırıyı bildirdi.
BABA VE OĞLU ÖLDÜ, ANNE YARALI
Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrası baba Menderes Aşkın ve 12 yaşındaki oğlu Kıvanç Aşkın ölü olarak bulundu. Olay yerinde yaralı bulunan anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
ZANLI YARALI OLARAK YAKALANDI, TUTUKLANDI
Olayın şüphelisinin yakalanması için başlatılan soruşturmada incelenen güvenlik kameraları ile katil zanlısı Ortaca'nın Çaylı Mahallesi'nde yaralı olarak ele geçirildi.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal Uslu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
YAŞANANLARI HATIRLAMIYORMUŞ!
Uslu, polisteki ifadesinde evde birlikte içki içtikten sonra tartışma çıktığını ve yaşanan olayları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.