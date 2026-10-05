Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın son katındaki dış cephe sıvasının bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden koparak kaldırıma savruldu.

ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

Sıva ve beton parçalarının metrelerce yüksekten büyük bir gürültüyle düştüğü esnada kaldırımda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuk, facianın eşiğinden döndü. Düşen parçaları son anda fark ederek kaçışan kadın ve çocuk, yaralanmaktan şans eseri kurtuldu.

DEHŞET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar gürültü üzerine sokağa dökülürken, yaşanan dehşet anları yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sıva parçalarının hızla zemine çakıldığı ve yoldan geçenlerin son anda hamle yaparak kurtulduğu anlar net bir şekilde yer aldı.

Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.