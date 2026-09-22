Yemen’in güneybatısında yer alan Taiz vilayetindeki kalabalık bir halk pazarında çarşamba günü şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Bab el-Mendeb Boğazı yakınlarındaki DhuBab bölgesinde bulunan pazar yeri bir balistik füze ile hedef alındı.

Saldırının ardından olay yerinde panik yaşanırken, patlama sonucu meydana gelen can kaybı veya yaralanmalara ilişkin henüz anlık bir bilgi edinilemedi.

DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kalabalık pazar yerinde yaşanan şiddetli patlama anı yer aldı.

Kayıtlarda, patlama esnasında pazar alanında ve çevresinde çok sayıda insanın bulunduğu, patlamanın hemen ardından ise bölgenin yoğun bir duman ve toz bulutuyla kaplandığı görüldü.

SALDIRIYI KİM DÜZENLEDİ?

Saldırının sorumluluğuna ilişkin olarak taraflardan farklı iddialar öne sürüldü.

Yemen hükümetine yakın medya organları, halk pazarının Husiler tarafından füze ile hedef alındığını bildirdi.

Öte yandan Husilere yakın sosyal medya hesapları da saldırı anına ait görüntüleri paylaşarak pazar yerine düzenlenen saldırının Suudi Arabistan tarafından düzenlenen bir hava saldırısı olduğunu iddia etti.