Dehşete düşen olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarı C.A. ile kendisine ait evde kardeşleri A.A ve Orhan Ateş arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

KARDEŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesiyle C.A., tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Orhan Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada ayrıca C.A. diğer kardeşi A.A.'yı kalçasından, kendi oğlu E.A.’yı da ayağından yaraladı. Yaralı E.A. ile A.A.’nın hastanedeki tedavileri sürüyor.

TUTUKLANDI

Arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşi Orhan Ateşi'i tabanca ile öldürüp kendi oğlu E.A. ile diğer kardeşi A.A.'yı da yaralayan eski muhtar Cihan Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ateş, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.