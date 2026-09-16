Balıkesir’de yaşları açıklanmayan iki kız çocuğunun, kendilerinden küçük bir çocuğa yönelik şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bir odada çekildiği anlaşılan görüntülerde, çocuklardan birinin küçük kıza art arda tokat attığı görüldü. Şiddetin bununla da sınırlı kalmadığı, aynı çocuğun mağdur çocuğu kendi kendisini tokatlamaya zorladığı görüntülere yansıdı.

BAŞINI DEFALARCA SEHPAYA VURDU

Görüntülerin devamında diğer çocuğun da küçük kızın başını defalarca sehpaya vurduğu görüldü.

Yaşanan şiddet anlarının ise grupta bulunan başka bir kız çocuğu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği anlaşıldı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Küçük çocuğun maruz kaldığı şiddetin görüntülerinin paylaşılması, sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden oldu.

Olayla ilgili yetkili kurumlar tarafından inceleme veya soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin ise mevcut bilgilerde ayrıntı yer almadı.