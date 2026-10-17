Amasya’da 17 yaşındaki bir çocuk, dört arkadaşıyla birlikte motosikletlerle Çakallar Mevkisine gitti. Bir süre sonra kurusıkı tabancasını çıkaran çocuk, arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunmaya başladı.

TABANCAYI ARKADAŞLARINA DOĞRULTTU

Yaşananları cep telefonuyla kaydeden çocuk, görüntülerde tabancayı akranlarına doğrulttu. Tehdit içerikli sözler sarf eden çocuğun, arkadaşlarının ayaklarına doğru ateş ettiği görüldü.

Bu sırada çocuklardan birinin korkuyla sağa sola hareket ettiği, elinde tabanca bulunan 17 yaşındaki çocuğun ise arkadaşının peşinden giderek tehditlerini sürdürdüğü anlar kayda yansıdı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Çocuk, kaydettiği görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından yayımladı. Görüntüleri daha sonra hesabından kaldırdı.

‘ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI’

Amasya Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında; ilimizde gerçekleştiği belirtilen ve içeriğinde bir çocuğun akranlarını 'silahla tehdit ettiği' iddiasını içeren görüntüler yer almıştır. Konuya ilişkin olarak gerekli adli ve idari inceleme başlatılmış olup, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 adli süreçteki çocuk ile olaydan etkilenen 3 çocuğa ulaşılmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkı tabancaya da el konulmuştur. Olaydan etkilenen çocuklar ile velilerinin de ifadelerine başvurulmuş olup, konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.