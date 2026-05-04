Güney Afrika’nın Mpumalanga eyaletinde yaşanan olay, adeta korku filmlerini aratmadı. Komati Nehri’nde meydana gelen sel sırasında aracıyla sulara kapılan 59 yaşındaki iş insanının, devasa bir timsah tarafından yutulduğu ortaya çıktı.

Olay, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve ardından gelen sel felaketiyle başladı. Aracıyla birlikte sulara kapılan iş insanından uzun süre haber alınamayınca arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Günler süren umutlu bekleyiş, ekiplerin nehir kıyısında ulaştığı bulgularla yerini büyük bir korku ve şoka bıraktı.

Bölgede sürdürülen detaylı aramalar sırasında Komati Nehri’nde alışılmadık büyüklükte, yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda bir timsah fark edildi. Hayvanın şişkin görünümü ve dikkat çeken hareketleri üzerine yetkililer harekete geçerek timsahı etkisiz hale getirip karaya çıkardı.

Kan donduran gerçek, operasyonun ardından hayvanın midesi açıldığında gün yüzüne çıktı. Günlerdir kayıp olarak aranan 59 yaşındaki talihsiz iş adamının naaşı, dev timsahın midesinden çıkarıldı.

Yetkililer, timsahın midesinde yalnızca iş insanına ait olduğu düşünülen kalıntılara değil, farklı kişilere ait olabileceği değerlendirilen birden fazla ayakkabıya da rastladı. Bu ürkütücü keşif, dev timsahın daha önce de bölgede başka insanlara saldırmış olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Yetkililer, mideden çıkarılan kalıntıların kesin kimlik tespiti ve bulunan diğer ayakkabıların kime ait olabileceğini belirlemek üzere kapsamlı DNA testlerine başladı.