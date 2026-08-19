Adana'nın Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi Şehit Metehan Şahbaz Caddesi üzerindeki bir parkta 17 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında dehşet verici bir cinayet meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kebapçıda garson olarak çalışan Mehmet Gökten Özcan (30), iş çıkışı dinlenmek üzere yakındaki bir parka gitti. Parkta içki içen Özcan, karşısındaki bankta oturan Mehmet Büyükkılıç'ın (25) bakışlarından rahatsız olarak tepki gösterdi.

SIĞINDIĞI KAFEDE BÖYLE BÖYLE MÜDAHALE EDİLDİ

İki genç arasında başlayan laf atma tartışması kısa sürede arbedeye ve kavgaya dönüştü. Saldırı üzerine korkarak kaçmaya başlayan Mehmet Büyükkılıç, yakındaki bir kafeye sığınarak canını kurtarmak istedi. Ancak öfkesi dinmeyen Özcan, peşinden gittiği kafede yakaladığı Büyükkılıç'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olay sırasında müşterilerin ve çalışanların gözü önünde yaşanan arbede sonrası yaralanan gence kafe çalışanları havlularla müdahale ederek tampon yaptı.

HASTANEDE CAN VERDİ, KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Büyükkılıç, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Gökten Özcan'ı saklandığı evine düzenlenen baskınla gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, "Bana bakarak mırıldanınca 'Bir sıkıntı mı var?' dedim, küfredince kavga çıktı, bıçakladım" diyen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.