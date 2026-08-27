Yaşlı adam, kendi durumunu tamamen unutarak şu ifadeleri kullandı:

"Dört, beş saat sonra bir helikopter beni kurtarmaya geldi. Eşim hala çamurun altında. O gitti"

YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

Nepal polis ve turizm yetkilileri, ülkede kayıp olan 826 kişiden yaklaşık 600'ünün yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

Kayıplar arasında Hindistan'dan 177, ABD'den 63, Avustralya'dan 34, İngiltere'den 33 ve Kanada'dan 25 kişinin yer aldığı belirtildi.

Himalayan Glacier adlı tur şirketi yetkilisi Sanket Pandey ise iki çocuk da dahil olmak üzere 47 kişilik gruptan haber alınamadığını duyurdu.

Çin devlet medyası da Tibet tarafında en az 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere en az 558 kişinin kayıp olduğunu, kurbanların çoğunun Hindu ve Budistler için kutsal olan Kailash Mansarovar bölgesine giden hacılardan oluştuğunu açıkladı.

Nepal'de Çarşamba geç saatlere kadar 165 ceset çıkarılırken, Tibet tarafında 3 can kaybı bildirildi.