Pasifik Okyanusu’nun ortasında seyir halindeyken yanmaya başlayanm Morning Midas adlı kargo gemisi, içindeki üç bin araçla birlikte terk edildi. Bu araçların 800'ü elektrikli araçtı.

Geminin haklarına sahip olan şirket Zodiac Maritime, yangının Alaska açıklarında çıktığını ve 22 kişilik mürettebatın yangını söndüremeyince gemiyi terk ettiğini açıkladı.

Yangının elektrikli araçların yüklü olduğu güvertede başladığı tahmin ediliyor. Araçların markaları henüz açıklanmadı. Ancak yangınu bu 800 elektrikli aracın çıkardığı düşünülüyor.

Geminin tüm personeli ise güvenli şekilde tahliye edildi. Geminin içinde kalan milyonlarca dolarlık araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

DENİZCİLERİN YENİ DEHŞETİ, LİTYUM - İYON PİLLER

Morning Midas, 26 Mayıs’ta Çin’in Yantai Limanı’ndan ayrıldı ve Meksika’nın Lazaro Cardenas limanına doğru ilerliyordu.

Bloomberg verilerine göre 46 bin 800 tonluk bu RoRo tipi gemi, 2006 yılında Çin’in Xiamen Tersanesi’nde inşa edildi. Gemi, Liberya bayrağı taşıyordu.

Sigorta şirketi Allianz’ın son raporuna göre, lityum iyon pillerin taşınması deniz taşımacılığı açısından yeni riskler doğuruyor.

Elektrikli araçlardan çıkan yangınların kontrol altına alınması daha zor. Lityum iyon bataryaların soğutulması için 30 bin litreye yakın su gerekebiliyor.

Çin’in elektrikli araç endüstrisi büyürken, bazı üreticiler kendi lojistik gemisi filolarını kurdu. SAIC Motor, Anji Logistics filosuyla şu anda Çinli otomobil üreticileri arasında en büyük taşıyıcı filoya sahip.