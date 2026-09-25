Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, devam eden fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tezmen'in tutuklanmasının ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Finlandiya İş Konseyi Başkanlığı koltuğu da boş kaldı.
19 Ocak 2026'da Finlandiya İş Konseyi Başkanı olarak seçilen Tezmen'in adı, DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanlığı'ndan çıkarıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tezmen, 23 Eylül 2026'da tutuklanmıştı.
Tezmen'in yanı sıra Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.