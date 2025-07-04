Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi üzerine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köse istifa etmişti. Köse’nin istifasına sağlık sorunları gerekçe gösterilmişti. İstanbul Üniversitesi’nin diploma süreci ile ilgili mahkemeye sunduğu yazıda dekan Köse’nin diploma iptal kararını onaylamak istemediği için istifa ettiği ortaya çıktı.

Üniversitenin mahkemeye sunduğu savunmada şu ifadeler yer aldı: “Davacının yatay geçişinin usulsüz olduğu iddiası ile ilgili olarak İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunca bir karar alınamamıştır. İlgili Fakülte Dekanının sağlık sorunları sebebiyle istifaen ayrılma talebi üzerine Fakülte Yönetim Kuruluna Başkanlık yapacak olan Dekanlık Makamı boş olduğundan Kurul toplanamamıştır.

İSTİFA ETTİ

Dekanlık Makamının; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine 24.03.2020 tarih, 65946 sayılı ile yapılan başvuruya; kabul koşullarını yerine getirerek kayıt olmuştur “ ifadesi ile cevap verdiğine ilişkin Ek-10’da görülen; 27.03.2020 tarih, 67242 sayılı yazı ve ekleri ile aynı konuda yapılan 15 adet başvuruya aynı yönde verilen cevap yazıları ekte gönderilmektedir (Ek:9/2). İnceleme sonucunda hazırlanan raporda; yukarıda belirtilen cevapların aksi yönünde bir karar alınması sonucunu doğuran, “açık hata” ve “yokluk” gerekçelerinin belirtilmesi üzerine bu şekilde bir karar alınmak istenilmediğinden, istifaen görevinden ayrılma sebebiyle Dekanlık Makamı boş kalmış ve Fakülte Yönetim Kurulu toplanamadığından Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek zorunda kalınmıştır.”