ABD'nin uzun süredir faaliyet gösteren restoran zincirlerinden Hooters, Florida'nın Jacksonville kentindeki son şubesini de kapattı. 1986'da hizmete giren restoranın kapanmasıyla zincirin kentteki yaklaşık 40 yıllık faaliyet dönemi sona erdi.

Kapanışların, şirketin iflas sürecinin ardından uygulamaya koyduğu yeniden yapılanma planı kapsamında devam ettiği belirtildi.

KAPISINA KALICI KAPANIŞ NOTU ASILDI

Jacksonville'deki San Jose Boulevard üzerinde bulunan Hooters şubesinin kapısına restoranın kalıcı olarak kapandığını belirten bir yazı yerleştirildi. Kentte faaliyetini sürdüren son Hooters restoranı olan işletmenin kapanmasıyla birlikte zincirin kuzeydoğu Florida'daki varlığı da sona ermiş oldu.

Restoranın tam olarak hangi gün kapandığı açıklanmazken, binaya 29 Eylül tarihli kamu sağlığı ve güvenliği bildirimi asıldığı görüldü. Şube, kapanmadan yalnızca birkaç gün önce, 24 Eylül'de yeni bir menü ürünüyle ilgili paylaşım yapmıştı.

JACKSONVILLE'DE 40 YILLIK DÖNEM KAPANDI

1986 yılında açılan restoran, Jacksonville'de yaklaşık dört on yıl boyunca müşterilerine hizmet verdi. Kentteki diğer Hooters şubelerinin de zaman içerisinde kapanmasının ardından San Jose Boulevard'daki restoran, bölgede zincirin faaliyet gösteren son noktası olarak kalmıştı.

Florida'daki kapanışlar Jacksonville ile de sınırlı kalmadı. Panama City Beach'te 30 yılı aşkın süredir hizmet veren restoran eylül ayında kapatılırken, Boca Raton'daki 16 yıllık şube ise şubat ayında faaliyetlerini durdurdu.

İFLAS SÜRECİNİN ARDINDAN YENİDEN YAPILANDI

Hooters'ın ABD'deki operasyonlarını yürüten şirket, artan borç yükü ve değişen tüketici alışkanlıklarının etkisiyle Mart 2025'te Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu.

İflas sürecinin ardından şirket, faaliyet modelini yeniden düzenleyerek özellikle franchise sistemi üzerinden büyümeye odaklandı. Bu kapsamda ülkenin farklı bölgelerindeki çok sayıda restoran kapatıldı.

Kapanışlar 2026 yılında da devam etti. Kuzey Carolina'nın Fayetteville kentindeki şube mayıs ayında, Minnesota'daki Mall of America'da bulunan restoran ise mart ayında kapılarını kapattı.

KAPANAN ŞUBELERE RAĞMEN YENİ NOKTALAR AÇILIYOR

Zincir bir yandan çok sayıda restoranını kapatırken diğer yandan yeni şubeler açmayı sürdürüyor. Florida'nın The Villages bölgesinde Temmuz 2025'te yeni bir restoran hizmete girerken, Tampa yakınlarındaki Lutz bölgesinde de yeni bir Hooters şubesinin açılması planlanıyor.