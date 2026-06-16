İzmir Çiğli'de bir firmanın açtığı "idari asistan" işe alım ilanı sosyal medyada yanı uyandırdı Gizemli duran ve skandal olabilecek seviyede şartlar taşıyan iş ilanında sadece 18-40 yaş arası kadınların başvurabileceği belirtiliyordu. Yayınlanan ilanda çalışacak kadın personelin 'dekolte giyim tarzını benimsemiş olması' ve 'seyahatlere eşlik etmesi' açık bir şekilde şart koşuldu. Bir idari asistan için açılan ilandaki maaş seviyesi de dikkat çeken başka bir detay oldu. İlanda 135 bin TL gibi astronomik bir maaş teklif ediliyordu. Tüm bu asıl karıştıran detaylar bir araya geldiğinde ilandaki asıl amacın sorgulanmasına yol açtı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN ŞARTLAR

İzmir'in Çiğli ilçesinden yayınlandığı bilinen iş ilanı online bir iş arama platformunda kullanıcıların karşısına çıkıyor. İlk bakışta profesyonel bir personel arama ilanı gibi duran ve hatta yol yemek sigorta gibi detayların da es geçilmediği ilanın bir kısmından sonrası görenlerin ilandaki asıl amacı sorgulamasına neden olacak nitelikte.

Kriterleri okuyanların özlerine inanamadığı ilanda yalnızca 18-40 yaş arasındaki kadınlara açık bir ilan olduğu görüldü.. Firmanın yayınladığı ilanda ayrıca 'Özenli Dış Görünüm' başlığı altında yayınalanan bazı kriterler tepki çekti. Açıklanan kriterler içerisinde başvuracak adaylardan 'dekolte giyim tarzını benimsemiş olması' ile 'birlikte seyahat etmeye uygun olması' gibi garip beklentiler yer aldı.

İlanda asıl şoke uğratan kısımlardan biri ise çalışan adaylarından beklenen özelliklerden birinin de adayların gizlilik kurallarına önem vermesi oldu. Firmanın açtığı ilanda maaş teklifi de dikkat çekti. İdari asistan ilanında yer alan maaş aralığı 75 bin TL ile 135 bin TL arasında değişkenlik gösteriyordu. İlanda yer alan bu garip isteklere sosyal medya üzerinden tepkiler kısa sürede büyüdü.

BEKLENTİLER AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Yayınlanan ilanda yer alan özelliklerden her birini okudukça insanların ağzı açık kalmaya başlıyor. Firmanın ilanında yer alan beklentileri ilanın asıl amacını sorgulatırken sosyal medya üzerinden tepkiler de masum bir ilan olduğuna inanılmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Firmanın yayınladığı ilanda 18-40 yaş arasında sadece kadın çalışanların başvurabileceği belirtiliyor. Ayrıca firma kişisel bakımına özen gösteren, şık, iddialı ve dekolteli giyim tarzını benimsemiş olan/tercih eden ve seyahatlerde eşlik edebilecek bir çalışan arıyor. Ayrıca çalışacak kişiden beklentileri bununla da bitmiyor. Firmanın iş disiplini ve gizlilik kurallarına önem veren bir çalışan aradığını belirtmesi de ilana adeta tüy dikiyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİER GECİKMEDİ

Sosyal medyada iş ilanını gören kullanıcıların tepkileri ise hem hızlı hem de sert oldu. İlanda vaat edilen yüksek maaş aralığı ve beklentiler gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı özellikle 135 bin TL maaş ve 'dekolteli giyim tarzı' kısımlarına yoğunlaşarak firmanın ilanı verme amacını sorguladı. Özellikle bir kullanıcının yaptığı "Ofis elamanı değil e...cort" aranıyor yorumu olay oldu. Yorum yapan bir başka kullanıcı ise duruma ilişkin "İşçi araduığınıza emin misiniz, bana sanki başka bir şey arıyorsunuz gibi geldi de"

Çok sayıda kullanıcı idari işlerle bu tarz bir giyim şartının ve kriterlerin bağlantısı olmadığını savunurken ilanı veren firmadan içeriğe ya da çalışma koşullarına ilişkin henüzbir açıklama yapılmadı.