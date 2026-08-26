Endonezya'nın Orta Java bölgesinde yaşayan Sadiman adlı vatandaş, onlarca yıl boyunca tek başına yürüttüğü ağaçlandırma çalışmasıyla çölleşen Wonogiri Tepeleri'ni ormana dönüştürdü. Satın aldığı fidanlar için kendi hayvanlarını satan ve 250 hektarlık alana 11 binin üzerinde ağaç diken Sadiman, kurumuş nehirleri ve yeraltı su kaynaklarını yeniden hayata geçirdi.

KÖYLÜLERİN ALAY ETTİĞİ PROJE NASIL BAŞLADI?

Ormansızlaşma, yangınlar ve kontrolsüz tarım faaliyetleri nedeniyle tamamen kuruyan Wonogiri Tepeleri'nde su krizinin derinleşmesi üzerine harekete geçen Sadiman, kimseden destek almadan tek başına çalışmaya başladı. Geniş kök sistemleri sayesinde suyu toprağa hapsetme özelliğine sahip banyan ağaçlarına ağırlık veren Sadiman, fidan alabilmek için sahip olduğu hayvanları sattı. Projenin başlangıcında yerel halk, büyümesi uzun yıllar alan ağaçlara yatırım yapmayı anlamsız buldu ve yerel batıl inançların da etkisiyle Sadiman'ın akli dengesinin yerinde olmadığını savundu.

11 BİN AĞAÇ SU KAYNAKLARINI NASIL CANLANDIRDI?

Onlarca yıl süren tek kişilik mücadelenin ardından dikilen fidelerin ormana dönüşmesiyle birlikte bölgenin ekolojik dengesi yeniden kuruldu. Ağaç köklerinin yağmur sularını toprağın derinliklerine sızdırması ve erozyonu engellemesi sayesinde, uzun süredir kuru olan yataklarda yeniden doğal su kaynakları çıkmaya başladı. Toprağın nem tutma kapasitesinin artmasıyla yeraltı su seviyesi yükseldi ve bölgede kuruyan pınarlar tekrar akmaya başladı.

BÖLGEDEKİ TARIM VE KÖYLÜLERİN HAYATI NASIL DEĞİŞTİ?

Yeniden canlanan su kaynakları boru hatlarıyla çevre köylere ulaştırılarak yerleşim yerlerinin kesintisiz içme ve sulama suyuna kavuşması sağlandı. Su tedarikinde sağlanan istikrar sayesinde bölge çiftçileri, yılda sadece bir kez yapabildikleri ürün hasadını iki ila üç katına çıkardı. Başlangıçta çalışmalara karşı çıkan ve alay eden köylüler, sağlanan su imkanı ve artan tarımsal verimin ardından Sadiman'ın yürüttüğü projeye destek vermeye başladı.