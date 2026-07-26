Bolu Valiliği, köylerde kullanılan içme suyuna sayaç takarak ücretlendirme kararı aldı. Karar, hayvancılık yapan, sebzesini meyvesini yetiştiren köylülerle şehirde geçinemediği için köyüne yerleşen emeklilerin büyük tepkisine yol açtı.

Yıllar önce devlet desteği almadan, imece usulüyle kilometrelerce uzaklıktaki dağlardan köylerine su getiren vatandaşlar, şimdi kendi kurdukları sisteme para ödemek zorunda bırakıldıklarını söyledi.

DAVA AÇILACAK

Karara itiraz eden köylüler, Bolu Valiliği’ne ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını, haklarını mahkemede arayacaklarını bildirdi.

Valiliğin sayaca gerekçe olarak işletme, bakım, onarım ve enerji giderlerinin karşılanmasında yaşanan güçlükleri gösterdi. Ancak Ulumescit Köyü sakinleri, suyun herhangi bir hidrofor, pompa ya da elektrik sistemi kullanılmadan doğal akışla geldiğini belirterek, “Devletin tek kuruş elektrik ya da işletme gideri yok. Depoyu da biz yaptık, boruları da biz aldık, kazmayı küreği de biz vurduk. Şimdi devlet kendi getirdiğimiz su için bizden para istiyor” dedi.

Karara tepki gösteren köylüler, yargı yoluna gidecek.

Hayvanı olana 3 kat fatura

Sayaç uygulaması özellikle hayvancılık yapan köylüleri derinden sarstı. Köydeki evler için 10 lira olarak belirlenen suyun birim fiyatı hayvanı olan köylüler için 30 liraya çıkarıldı. Su faturasının aylık 7 bin lira olacağını hesaplayan köylüler, hayvancılık yapamaz hale geleceklerini söyledi.