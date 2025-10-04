Milyonlarca vatandaşın açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya çalıştığı Türkiye’de, yap-işlet-devret (YİD) müteahhitleri, devletten aldığı ihalelerle milyarlarına milyar katıyor. YİD projesi olan köprü, tünel ve otoyollarda, Hazine’nin yapımcı firmalara garantiler nedeniyle yaptığı ödemeler tek haneden üç haneye çıktı. 2019’da 5 milyar TL olan garanti ödemelerin, 2026 yılında 101 milyar TL olacak. 2017-2025 yılları arasında köprü ve otoyol projelerine toplam 282 milyar TL garanti ödemesi yapıldı. Önümüzdeki 3 yıl için de 377 milyar TL daha ödenmesi öngörülüyor. Böylelikle 2017’den sonraki 12 yıllık süreçte toplam ödemenin 660 milyar TL olacağını söyleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Bu hıza kimse ulaşamaz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül

6 AYDA 42 MİLYAR TL

Mustafa Sarıgül SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, YİD projelerine verilen garantiler nedeniyle, ayrılan ödeneklere dikkat çekti ve şunları söyledi: “Bu yılın ilk 6 ayı sonunda işletmeci firmalara garanti kapsamında yapılan ödeme tutarı 42 milyar TL oldu. Yıl sonunda bu tutar 94 milyar 648 milyon TL olarak öngörülüyor. 2026’da ise 101 milyar 600 milyon lira olacak. Önümüzdeki 3 yılda toplam 377 milyar 473 milyon TL garantili ödemesi yapılacak.”

Sarıgül, 2017-2025 yılları arasında garantili köprü ve otoyol projelerine 282 milyar TL ödeme yapıldığını da belirterek “Önümüzdeki 3 yıl için öngörülen 377 milyar TL ile birlikte 12 yılın sonunda 660 milyar TL köprü ve otoyol işletmecilerine ödenecek. Bu dev bütçe ile ve devletin imkanlarıyla bu projelerden ikişer tane yapılırdı. Tercihi vatandaş olmayan iktidar, yandaşların kasasını dolduruyor” dedi.