Yüksek faiz ortamında kredi maliyetleri halkın belini bükerken bankaların para transferlerinden kredi kartı aidatlarına kadar uzanan 38 farklı kalemde aldığı ücret ve komisyonlardaki artış enflasyonu geride bıraktı.

Bankacılık sektörünün net ücret ve komisyon gelirleri yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 698.9 milyar liraya ulaştı. Sadece temmuz ayında bankaların kasasına giren net komisyon geliri 108.4 milyar lira oldu. Geçen yılın ilk 7 ayında 512.4 milyar lira olan ücret ve komisyon tahsilatı yapılmıştı. Vatandaşın her finansal adımında karşısına çıkan masraf ve ücretler, adeta ‘Deli Dumrul’ kazancına dönüştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Temmuz 2026 verilerine göre, sektörün en büyük gelir kalemi olan net faiz gelirleri yılın ilk 7 ayında yüzde 82 artarak 1 trilyon 471.5 milyar liraya fırladı.

%56.5’LİK ARTIŞ

Bankacılık sektörünün toplam net kârı da yıllık yüzde 24 artışla 596.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Banka gruplarının göre incelendiğinde, yılın ilk 7 ayında faizsiz bankacılık modelini uygulayan katılım bankalarında net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 56.5 gibi rekor bir oranla büyüdü.

Katılım bankaları 7 ayda ücret ve komisyondan 41.2 milyar lira kazandı. Yabancı mevduat bankalarının komisyon gelirleri yıllık yüzde 37.1 artışla 196.6 milyar liraya, kamu mevduat bankalarının ise yıllık yüzde 36.4 artışla 174.2 milyar liraya ulaştı. Yerli özel mevduat bankalarında ise 7 aylık komisyon gelirleri yıllık yüzde 32.2 artışla 271 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kredi masrafında %40.5’lik sıçrama

Vatandaşın kredi temin ederken ödediği dosya masrafı ve işlem ücretleri de dikkat çeken bir artış gösterdi. Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar kalemi, geçen yılın ocak-temmuz döneminde 69.4 milyar lira seviyesindeyken, bu yılın ocak-temmuz döneminde 97.6 milyar lira seviyesine yükseldi. Yapılan hesaplamaya göre, bankaların kredilerden tahsil ettiği ücret ve komisyonlardaki yıllık artış oranı yüzde 40.51 olarak gerçekleşti.