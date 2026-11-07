Birçok televizyon dizisinin senaryosunu kaleme alan Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Kucur’un vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Süper Baba, İkinci Bahar, Yabancı Damat, Aliye, Deli Yürek ve Aynalı Tahir gibi dizilerin senaryolarını yazan Kucur, son olarak Kalk Gidelim dizisinin senaryosunu kaleme aldı. 1965 yılında İzmir’de doğan ve hayvansever kişiliğiyle tanınan Kucur, bir dönem kanser tedavisi de görmüştü. Kucur, bugün (7 Kasım) İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Senaristin cenazesi, Sarıyer’deki Bahçeköy Mezarlığı’na defnedilecek.

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